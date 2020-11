Video – Migranti sbarcati a Ieranto. Intervento forze dell’ordine e Protezione civile. Dormiranno in Municipio

Un gruppo di migranti sono sbarcati da circa un’ora nella Baia di Ieranto a Massa Lubrense e, poi, raccolti nella Piazzetta di Nerano. E’ intervenuta la Protezione civile e sono presenti le forze dell’ordine per gestire i soccorsi. Ad alcuni negozi è stata richiesta collaborazione mediante apertura per garantire le prime necessità. Si presume siano arrivati con una imbaracazione non di fortuna. In ogni caso, sembrano trovarsi tutti in buone condizioni. Da ultimo sono stati portati nella sala delle Sirene, all’interno del Municipio dove trascorreranno la notte. Nella foto il gruppo che arriva a Nerano e spiegamento di macchine dei carabinieri