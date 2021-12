Meta. Open-day alla scuola media: oltre 200vaccinati

E’ stato un successo questa mattina l’open-day per le vaccinazioni organizzato dall’Asl Napoli 3 sud presso la scuola media Buonocore-Fienga di Meta. La squadra guidata dal Dottor Antonio Coppola ha somministrato oltre 200 vaccini tra la popolazione scolastica e familiari. Tra i beneficiari anche il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, e l’assessore alle politiche sociali, Angela Aiello. “Quello in corso è uno degli appuntamenti predisposto per incentivare le vaccinazioni tra alunni e personale scolastico – ha detto il Dottor Coppola. Inoltre, sono in corso una serie di eventi, sempre nelle scuole, per favorire il dibattito ed il confronto sul tema vaccini”.