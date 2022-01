Meta. La Befana porta il vaccino: open-day pediatrico il 6 gennaio alla scuola Fienga

Continuano gli appuntamenti degli Open Day Pediatrici organizzati dall’ASL NA 3 SUD.

Grazie a queste importanti iniziative fortemente volute dalla Direzione Strategica, dal 27/12/2021 sono stati vaccinati in tutta l’azienda Asl Na 3 Sud

già oltre 2500 bambini appartenenti alla fascia di età 5-11 anni.

Un appuntamento importante è previsto per domani nel Comune di Meta (NA) dove l’ASL Na 3 Sud, in sinergia con il Comune di Meta sarà presente presso la scuola I.C. Buonocore Fienga sita in via Guglielmo Marconi n.21 per l’ “Open Day Pediatrico della Befana”.

I bambini saranno accolti dall’Equipé medico-infermieristica dell’Unità Mobile Vaccinale Asl Na 3 Sud diretta dal Dr. Antonio Coppola.

Ai piccoli neo vaccinati saranno consegnati gadget messi a disposizione dal Referente Aziendale Scuole Promotrici di Salute Asl Na 3 Sud dr. Pierluigi Pecoraro, nonché regalini e sorprese offerti dall’amministrazione comunale di Meta che per l’evento ha coinvolto ludoteche ed animatori.

Al termine della vaccinazione sarà personalmente la Befana a consegnare ai bimbi i doni ed un simpatico “diploma di coraggio” per ricordare simbolicamente questa importante giornata.