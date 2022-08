Massa Lubrense. Successo a Monticchio per lo spettacolo sull’amore di Rosalba Spagnuolo

“L’Amore è bellezza. Per questo siamo onorati di portare il nostro recital sull’amore nella rassegna estiva 2022 della città di Massa Lubrense, intitolata proprio Omaggio alla Bellezza”. Così Rosalba Spagnuolo ha commentato la presenza del suo gruppo la sera del 18 agosto presso la Piazza S. Pietro e Paolo in Monticchio con l’intenso spettacolo “L’addore ‘e l’Ammore”. Organizzato dal Comune di Massa Lubrense nelle persone del sindaco Lorenzo Balduccelli e del vicesindaco e assessore al Turismo, Giovanna Staiano, in prima fila all’evento e alla fine sul palco per salutare i numerosi concittadini accorsi nella piazza, lo spettacolo propone un excursus, in musica, danza, versi, monologhi, nell’amore in tutte le declinazioni. Scritto e diretto da Rosalba Spagnuolo, che ne è anche la voce, lo spettacolo vede sul palco anche l’amato coniuge Francesco Cesarano, chitarra, arrangiamenti e seconda voce, Vittorio Pane alle percussioni, Carlo Alfaro e Rita Barretta per la parte teatrale, le danzatrici di Spazio Danza impegnate nelle serene coreografie curate dalla direttrice Mariana Gargiulo. Intenso il coinvolgimento del pubblico, che ha ballato, cantato, tributato agli artisti lunghissimi applausi, scoperto e riscoperto canzoni, versi e talenti, in un’atmosfera di festa e di contagiosa partecipazione tipica dei grandi spettacoli live. Lo spettacolo è un inno all’Amore, raccontato dagli artisti sull’onda di melodie eterne, ritmi trascinanti, liriche sognanti, danze vorticose. La grande capacità della coppia Spagnuolo-Cesarano è fondere musica d’autore tradizionale con innovazione e sperimentazione e mescolare generi e tecniche espressive in armonica sinergia. Spiega la Spagnuolo: “Sull’Amore si è detto e scritto tutto. Filosofi, psicologi, medici, poeti, scrittori, intellettuali, artisti, lo hanno sviscerato sotto ogni luce e aspetto. Noi abbiamo cercato di farlo con gli strumenti che ci sono propri, quelli del cuore, dei sentimenti, delle emozioni, in parole, musica e danza”. Ospite d’onore della serata Carla Agrillo, presidente Commissione Pari opportunità di Sorrento. Foto e riprese video in esclusiva a cura di Lina e Michele De Angelis della Mda Set Comunications.