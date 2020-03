Mario Gargiulo ” mio fratello Albino positivo”

Tra i tre contagiati di Sorrento c’è Albino Gargiulo. Lo ha reso noto il fratello Mario, candidato sindaco della città, in un post pubblicato su facebook

Il virus è così, ti sembra lontano, poi piano piano si avvicina fino ad arrivare a toccarti direttamente. Purtroppo mio fratello Albino è risultato positivo al tampone. Sono passato a salutarlo, evitando accuratamente il contatto. Sta bene, è in isolamento domiciliare, e ha sintomi lievi. Naturalmente, in via precauzionale, io stesso sono in quarantena. Questo è il momento di stringerci forte, fortissimo. E continuare a stare in casa, per evitare il contagio. Ve lo dico con il cuore colmo di speranza, perché so che, insieme, ce la faremo.