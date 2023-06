Luigi Staiano, il tifoso di Vico che appare in TV quando segna il Napoli

E’ diventato famoso grazie ai gol del Napoli. La TV, Sky o Dazn, lo inquadra perchè ha sempre pronta una foto dell’autore della rete. Lui è Luigi Staiano, tifosissimo del Napoli da bambino. Imprenditore conosciuto, figlio d’arte, il papà Raffaele è stato a lungo impegnato nel settore dell’edilizia. Luigi è nipote omonimo del grande Luigi Dell’Amura, il celeberrimo “Gigino” inventore della Pizza al Metro, frequenta lo stadio, prima S. Paolo, oggi Maradona, da quando aveva dieci anni. Un amore, quello per il Napoli, che non si è mai fermato e che ha trasmesso anche ai figli, tifosissimi degli “azzurri”. La Tv gli ha restituito una notorietà inaspettata ma meritata. Alcune trovate nell’abbinare claim e foto sono veramente geniali. Eduardo De Laurentis è stato suo ospite alla Pizza al Metro. L’interesse e l’attaccamento alla squadra continua. E le sorprese in diretta Tv non sono finite.