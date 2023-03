Lucio Dalla, 11 anni fa l’addio al “papà” di Caruso: “Su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Surriento”

Il video clip ufficiale, caricato su Youtube 13 anni fa, ha ottenuto finora più di 60milioni di visualizzazioni. All’interno, un omaggio alla Città del Tasso, dall’albergo Excelsior Vittoria (nella foto, un fotogramma di una scena “girata” nella portineria dell’hotel sorrentino) alle bellezze della città, dai paesaggi mozzafiato ad immagini inedite della vita di uno dei più grandi tenori di tutti i tempi, Enrico Caruso.

Sì, stiamo parlando dell’omonima “Caruso”, capolavoro della musica italiana, che dal 1986 ha venduto oltre 38milioni di copie nel mondo. E parliamo del suo “papà”, il celebre cantautore bolognese, Lucio Dalla. Un nome legato indissolubilmente a Sorrento, anche per via di Caruso.

Il 1 marzo ricorrono 11 anni dalla morte di Lucio Dalla. L’anno scorso, in occasione del decennale dalla scomparsa, la Città l’ha ricordato con una bellissima iniziativa, le cui opere sono ancora tangibili: un gigantesco murales di Jorit a via Marziale, alcune celebri frasi riprodotte negli angoli della città. E tante altre iniziative nasceranno, da qui ai prossimi anni, per rendere immortale il legame tra Sorrento e Dalla.

Qui di seguito, lo splendido video clip ufficiale di Caruso.