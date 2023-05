L’istituto Comprensivo “G. B. DELLA PORTA ” al Comicon 2023

Il 28 Aprile 2023 le classi 1 C, 2 D e 3 A della Scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “GIAN BATTISTA DELLA PORTA” che hanno vinto la terza edizione delle gare di lettura “Per un pugno di libri”, organizzate dall’Istituto in collaborazione con la Libreria Ubik, hanno ricevuto l’atteso premio, ossia la visita al Comicon, la fiera della cultura pop, allestita alla Mostra d’Oltremare a Napoli, giunta alla sua ventitreesima edizione. L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio della Città di Vico Equense, rientra nell’ambito del Progetto lettura di Istituto “Leggere…che passione!” con l’obiettivo di promuovere il piacere della lettura e appassionare i giovani alla lettura.

La fiera ha proposto un programma ricchissimo per tutte le aree tematiche: Fumetto, Cinema e serie tv, Videogame, Gioco, Asian, Musica, Cosplay, Kids, Neverland. La partecipazione a tale evento ha rappresentato un’occasione nuova e straordinaria per i nostri studenti e soprattutto per gli appassionati di fumetti, manga, videogiochi e tecnologia, che hanno avuto la possibilità di trascorrere un’insolita ed entusiasmante mattinata all’insegna della cultura e del divertimento, girando per gli stand tra libri, gadget, cosplay e tanto altro.

I nostri ragazzi hanno assistito alla presentazione di due episodi e contenuti inediti della serie animata “Dragonero – I Paladini”, tratta dal fumetto creato da Luca Enoch e Stefano Vietti e pubblicato da Sergio Bonelli Editore. Ad ntrodurre la proiezione lo stesso Luca Enoch, Vincenzo Sarno, produttore esecutivo della serie e Responsabile dell’Ufficio Sviluppo di Sergio Bonelli Editore.

Ringraziamo vivamente il Sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello, gli Assessori Roberta Barbieri, Ciro Maffucci, il S.U.A.P./ Turismo Cultura Sport e tutta l’Amministrazione Comunale per il premio offerto, che ha regalato una esperienza unica: vivere un evento che si classifica tra i maggiori festival pop crossmediali in Europa e che attira ogni anno oltre 150 mila visitatori, pieno di giovani e ricco di entusiasmo.

Un ringraziamento anche alla dott.ssa Giovanna Starace, direttrice della Libreria Ubik di Vico Equense che, con impegno e passione, collabora con l’Istituto.

Il dirigente scolastico

Debora Adrianopoli

La referente del progetto d’ istituto

Manuela Cilento