Libriamo: Nancy De Maio presenta “L’intelligenza inclusiva”, sabato alle 19 a Casa Starita

La rassegna LibriAmo per il mese di marzo incontra l’autrice Nancy De Maio. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale “Sfumature in Equilibrio”, gode della collaborazione dei media partner Corso Italia News e Day Communication e del Patrocinio del Comune di Meta. L’incontro si terrà il prossimo 4 marzo 2023 alle ore 19 presso la Biblioteca Gastronomica “Angie Cafiero” in via Tommaso Astarita, 50 – Meta.

Nancy De Maio nel libro “L’intelligenza inclusiva”, Dialoghi Edizioni, prende in esame l’attuale contesto educativo in cui la didattica deve necessariamente essere individualizzata e ai docenti vengono chieste abilità, conoscenze e competenze in grado di sostenere gli alunni nel raggiungimento della loro eccellenza cognitiva, del benessere e della realizzazione di un metaprogetto che consenta la fioritura della personalità.

L’incontro, moderato dal Elena Russo, godrà della partecipazione dell’assessore Biancamaria Balzano e di momenti espressivi a cura del M° Luisa Esposito Gugg.

In seguito alla presentazione e al consueto firma copie, ai partecipanti verrà offerto un rinfresco a cura dall’associazione ospitante.