Liberamente 2021. Antonio Breglia con Maurizio Cinque sindaco

“Sono entusiasta e determinato per questa nuova avventura in vista delle prossime elezioni comunali, è il momento delle scelte consapevoli e coraggiose, in questo delicato momento che stiamo vivendo abbiamo bisogno di concretizzare al più presto un futuro migliore per la nostrà città, e proprio per questo ho scelto di dare continuità al mio impegno politico partito nel 2015, in maniera limpida e trasparente, con il pieno appoggio a Maurizio Cinque come candidato Sindaco, persona che stimo da sempre per la sua disponibilità al confronto costruttivo, per la sua indiscussa preparazione ed esperienza politica.” Così Antonio Breglia, ideatore del movimento che è diventato lista.

“Liberamente 2021 rispecchia al meglio la mia visione politica per Vico Equense, progetto nato grazie ad un gruppo di persone che da tempo ed in piena autonomia ha deciso di dare liberamente il proprio contributo civico alla ricostruzione sociale ed economica di una città che finalmente da valore alle proprie radici, rivolgendo al futuro uno sguardo di fiducia e speranza, cercando di dare il giusto valore alla nostra storia ed alle nostre eccellenze, al nostro inestimabile patrimonio culturale e paesaggistico.”