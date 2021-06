Lettera di un’insegnante alla sua alunna

Compito della scuola è valorizzare i talenti di ogni singolo alunno, fare leva sulle loro potenzialità e promuovere uno stile di vita sano, sia dal punto di vista fisico che mentale.

Valorizzare le “differenze”, promuovere l’educazione alle pari opportunità: queste ed altre sono le tematiche dalle quali un docente attento non deve mai prescindere.

Alessia Manzo, classe 3P della Scuola Secondaria di primo grado Fucini-Roncalli, insegue, sin da piccola, il suo sogno di diventare un grande calciatore. Portiere della SSC Napoli, categoria under 15 femminile, Alessia tutti i pomeriggi si reca a Napoli per allenarsi, senza trascurare minimamente lo studio. Riesce a studiare in macchina, nel viaggio di andata e di ritorno, la sera quando ritorna a casa e molto anche nei weekend! La competizione del campo la trasferisce in classe, nella vita, risultando una ragazzina brillante e solare, sempre pronta ad aiutare i compagni.

Ieri Alessia ha sostenuto il suo primo esame e concluso così il primo ciclo di studi. Ha presentato alla commissione un lavoro, la cui tematica, ovviamente, è a lei molto cara: “ Il calcio al femminile”.

Dopo la discussione dell’elaborato da lei prodotto, Alessia ha dato prova della sua bravura con una simpatica performance col pallone e ringraziato tutti i suoi docenti per averla sempre incoraggiata a inseguire il suo sogno.

Resterai sempre nel mio cuore, piccola grande Alessia… Ti auguro una vita splendida, all’altezza dei tuoi sogni!

Con affetto,

la tua Teacher

Emma Di Donato