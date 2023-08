Lavori sulla strada tra Bonea e Via Madonnelle

Da lunedì 7 agosto inizieranno le operazioni di scarifica e risagomatura stradale, nel tratto compreso tra il parcheggio di Bonea e l’incrocio con via Madonnelle, dopo il completamento dell’intervento in località Satrulo. Opera in assoluto tra le più importanti messe in campo, che ha l’obiettivo di migliorare viabilità e sicurezza della Circolare Sinistra.

Le attività saranno svolte dalle ore 22.00 alle ore 6.00 in orario notturno, per ridurre al minimo i disagi. Pertanto, questo weekend la strada sarà regolarmente aperta.