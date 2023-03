Lavori sulla Raffaele Bosco: le raccomandazione del Comune

Continuano i lavori per la messa in sicurezza delle strade di Vico Equense. L’Amministrazione Aiello annuncia la nuova tappa per il ripristino della pavimentazione stradale su via Raffaele Bosco nel tratto tra l’Officina Imperato ed il ristorante L’Uliveto.

Questo il messaggio affidato ai social network dall’Amministrazione Aiello.

“Si conferma che da domani, ๐—น๐˜‚๐—ป๐—ฒ๐—ฑรฌ ๐Ÿฎ๐Ÿณ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜‡๐—ผ ๐—ฒ ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ผ ๐—ฎ ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฑรฌ ๐Ÿฒ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—น๐—ฒ partiranno i lavori di ripristino della pavimentazione stradale su ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฅ๐—ฎ๐—ณ๐—ณ๐—ฎ๐—ฒ๐—น๐—ฒ ๐—•๐—ผ๐˜€๐—ฐ๐—ผ, nel tratto compreso tra lโ€™Officina Imperato e il ristorante โ€œLโ€™Ulivetoโ€. Per questo motivo dal lunedรฌ al venerdรฌ e ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿต.๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿฏ.๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿฐ.๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿต.๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐˜€๐—ฎ๐—ฟร ๐—ถ๐—ป ๐˜ƒ๐—ถ๐—ด๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ผ ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ผ.

Allo scopo di contenere le difficoltร legate al traffico, si consiglia lโ€™utilizzo della ๐—–๐—ถ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐——๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ, in particolare per i residenti delle frazioni di Moiano, Patierno e per quanti risiedono a monte dell’intervento previsto”.