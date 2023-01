“L’ARPAC misuri il livello di inquinamento”: l’appello delle associazioni locali

“VAS ONLUS”, “I cittadini contro le mafie e la corruzione” ed il “Sindacato CUB Penisola Sorrentina” chiedono all’ARPA Campania di effettuare la misurazione dell’inquinamento atmosferico e da altre fonti nocive sull’intero territorio peninsulare.

“La presente richiesta è motivata dall’incessante e continuo traffico veicolare privato e pubblico oltre a diverse altre fonti di inquinamento che possono pregiudicare la salute di cittadini e turisti”

Nella missiva inviata in forma congiunta dalle tre realtà associative si legge che “tale rilevazione non viene effettuata dal 2000, quindi da oltre 22 anni, almeno per quanto consta la Città di Sorrento”.

Le associazioni, quindi, ritengono indispensabile adoperarsi al fine di verificare, a distanza di più di vent’anni, qual è lo stato di salute dell’aria delle nostre città.