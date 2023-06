La storica pasticceria Veneruso riapre nel cuore di Sorrento. L’intervento di restyling dei locali è stato curato dall’azienda Palmieri

Riapre i battenti al pubblico di golosi e di gourmet, uno dei punti di riferimento storici della pasticceria in penisola sorrentina. Da ieri, 8 giugno, il bar Veneruso si presenta nuovamente al suo pubblico con la tradizionale offerta tra bar e ristorazione, dopo un periodo di chiusura necessario per lavori di restyling.

A curare il nuovo volto del locale, Salvatore Palmieri, che con il suo brand ha curato l’intera operazione di maquillage, dall’interior design alla progettazione ed infine alla realizzazione su misura di ogni singolo componente.

Fondato nel 1930 da Salvatore Veneruso che, munito di un semplice carrettino, iniziò a vendere per le strade gelati artigianali e “bomboloni”, l’attività si stabilì nel centralissimo corso Italia, e si è espansa negli anni fino a variare il numero, la tipologia e la qualità dei gelati, con l’ingresso della pasticceria artigianale e tradizionale, con la vendita e la somministrazione al pubblico di caffè e coloniali ed infine con bar e ristorante.

Per il rinnovo dei suoi locali, Veneruso ha voluto la linea Pentagram della umbra Isa, una collezione di arredamento caratterizzata da una forte componente di innovazione tecnologica. Una scelta in linea con la qualità delle produzioni gastronomiche, dalla gelateria alla caffetteria (da provare quello alla nocciola), dalla pasticceria napoletana e sorrentina (immancabile la delizia al limone) alla ristorazione, con una ampia varietà di antipasti, sia di terra che di mare, di primi e di secondi piatt