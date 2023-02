La Paganese “chiama”, il Sorrento “risponde”: 2 a 0 al Nola. Tra due domeniche l’incontro al vertice al campo Italia. Ma prima c’è da vincere la gara di Arzachena

La Paganese “chiama”, il Sorrento “risponde”: le due capolista continuano a dominare a braccetto il girone G di serie D, mantenendo inalterato il distacco dalle dirette inseguitrici, ferme a meno 7 punti.

Dalla Sardegna, le notizie della straordinaria affermazione della Paganese (4 a 0 rifilato ai padroni di casa dell’Ilvamaddalena, con gara iniziata alle 14) avrebbero potuto “abbattere” moralmente il Sorrento, impegnato nel derby casalingo contro un ostico Nola. Nulla di tutto questo: con un gol per tempo di Erradi e Badje i rossoneri rispondono in maniera assolutamente sontuosa alla con-capolista.

Con-capolista Paganese che dovrà scendere in campo allo stadio Italia, il 12 marzo, in un derby al vertice che dirà tantissimo sulle velleità del Sorrento di approdare nel professionismo. In mezzo l’impegno contro l’Aprilia per la Paganese, la trasferta ad Arzachena per il Sorrento di domenica 5 marzo. (crediti fotografici pagine social Sorrento calcio)