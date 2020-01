La mitica “Rossa” di Schumi “sotto casa”: in tantissimi all’evento Ferrari | Foto

A CURA DI RICCARDO DI MARTINO.

Due giornate veramente speciali quelle del 4 e 5 gennaio 2020 per tutti gli appassionati dei motori (ma non solo) della penisola sorrentina che, proprio sotto casa (è il caso di dire), si sono trovati la mitica F2002 del grande Michael Schumacher, vettura che vanta 15 vittorie su 19 gare!

Felicissimo di questo primo evento di un club Ferrari giovanissimo, lo “Scuderia Ferrari Club – The Official Ferrari Passion – Sorrento” appena 3 anni di vita, il presidente Gennaro Astarita che invita tutti gli appassionati ad iscriversi al club, non solo per poter seguire tutti insieme le gare della mitica rossa, ma anche per poter godere delle agevolazioni che l’iscrizione permette.

Ma non finisce qui: in questi due giorni non è stato solo possibile ammirare la mitica rossa, ma è stato anche possibile guidarla tramite due simulatori, e addirittura diventare meccanici al pit stop, senza simulatori ma in un vero cambio gomme seguiti da dei veri tecnici!

I presenti al primo giorno sono stati davvero tantissimi, e non è stato difficile tra grandi e piccini capire dai loro occhi chi era un vero appassionato del mito Ferrari.

Vi lasciamo a qualche foto del pomeriggio di ieri.

