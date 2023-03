Immagini da Meta. Ceremonia di premiazione. Luigi Di Martino, un concorso dedicato alla memoria

Martedì 27 febbraio,nella stupenda cornice delle marine di Meta,ha avuto luogo la premiazione del primo contest fotografico “Baci da Meta”promosso dalla Proloco Terra delle Sirene di Luigi Russo in collaborazione con il Comune di Meta. Il tema del contest,ovvero l’amore inteso in tutte le sue forme ma con cornice la bella Meta,ha appassionato centinaia di metesi e non solo scatenando una battaglia a suon di foto e like. La grande partecipazione in un periodo di “bassa stagione turistica” ha testimoniato l’esigenza di nuove e vive iniziative di promozione del territorio aggiornate ai moderni sistemi di comunicazione e condivisione. Le foto vincitrici sono “Festa di S. Lucia” di Lauro Castellano e “un Bacio nel tempo”in memoria di Luigi Di Martino. E proprio in memoria di quest’ultimo,cittadino da sempre Innamorato di Meta,sarà istituito un premio volto a valorizzare le idee di promozione turistica. Il clima di entusiasmo che ha permeato la premiazione,in presenza del Vice Sindaco Pasquale Cacace è stato arricchito come si vede negli scatti della fotografa Giovanna Silvano dall’accoglienza dei patron dei Ristoranti Tico Tico e La Conca che hanno offerto i premi e supportato con la conosciuta professionalità l’iniziativa.