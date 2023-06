Il Sorrento calcio si iscrive alla Lega Pro. Appello della società agli imprenditori per sostenere la squadra

Il Sorrento Calcio 1945 srl rende noto di aver formalizzato oggi l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, secondo le modalità previste dalle vigenti normative. Il club rossonero ringrazia il socio Paolo Durante per aver provveduto a quanto necessario per adempiere agli oneri richiesti per poter prendere parte alla Lega Pro 2023/2024.

Nel contempo, il Sorrento Calcio 1945 srl coglie l’occasione per rinnovare l’invito agli imprenditori ed alle forze economiche del territorio costiero a stringersi intorno al progetto rossonero per il ritorno nel calcio professionistico. In rampa di lancio sia la nuova campagna marketing sia l’ambizioso programma di crowdfunding che consentirà di entrare a far parte della società attraverso l’acquisizione delle quote sociali, una vera e propria “equity” finalizzata al consolidamento della base partecipativa e finanziaria del club.