Il Sorrento cade a Palma Campania. Follia a Pagani: in fiamme il bus dei tifosi casertani

Nel derby tutto rossonero di Palma Campania, ad avere la peggio è proprio il Sorrento.

La compagine di mister Maiuri cade di misura (1 a 0 il risultato finale) in virtù della rete realizzata al 70′ da Pugliese.

La Palmese riduce così a 5 i punti di distacco proprio dai costieri e consolida la terza posizione in classifica.

Costieri che cedono alla Paganese la prima piazza nel girone G di serie D: i salernitani, infatti, si sono aggiudicati il derby casalingo contro la Casertana.

A Pagani, intanto, si consuma l’ennesima domenica di violenza tra tifoserie: poco prima della gara, sarebbero entrate in contatto le due fazioni. In fiamme un bus in sosta, a servizio della tifoseria casertana.

(foto pubblicata da salerno.occhionotizie.it)