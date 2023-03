Il “sorpasso” in classifica dura poco meno di un tempo: il Sorrento, in vantaggio per 2 reti a zero (marcature di La Monica e Badje) contro la Paganese al campo Italia, si fa raggiungere dagli ospiti che, prima accorciano al 30′ del primo tempo, e poi completano l’opera allo scadere della prima frazione di gioco. In mezzo, un rigore sbagliato da parte dei padroni di casa, che avrebbe consentito al Sorrento di rimpolpare il vantaggio con un ipotetico terzo gol.

Nella seconda frazione, il Sorrento “gioca”, la Paganese si difende, maramaldeggiando con il tempo, grazie a qualche sceneggiata di troppo in mezzo campo . E il sogno della vetta si infrange proprio sul muro eretto dai salernitani. Peccato perchè proprio allo scadere del tempo, al Sorrento sembrerebbe mancare un rigore: l’arbitro giudica fuori area l’aggancio a Badje. Un errore che – se confermato – può costare una stagione.

Alla fine, vengono giù comunque applausi dalle gradinate – gremite – del campo Italia: incessante il tifo dei rossoneri per tutta la durata della gara.

Invariato, dunque, il distacco il classifica: Sorrento a meno due dalla vetta, ma con un terzo incomodo che sta per affacciarsi nella lotta al vertice. Si tratta della Casertana, vincente sulla Vis Artena e a meno 3 proprio dai costieri.