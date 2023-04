Il sindaco: Vico candidata a città Unesco, grazie agli chef creativi

Vico Equense merita la denominazione di città creativa del gusto, un titolo per entrare nella classificazione dei beni immateriali attribuiti dall’Unesco. La candidatura sarà presentata entro il 30 maggio. Lo ha annunciato il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, in occasione della presentazione a Milano della 20esima edizione della Festa a Vico, la kermesse gastronomica organizzata dallo chef stellato Gennaro Esposito, patron de “La Torre del Saraceno”, alla marina di Seiano. L’evento quest’anno si terrà dall’11 al 13 giugno, come sempre, in varie location presenti nel territorio di Vico Equense.