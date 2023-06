Il sindaco di Vico apre il viadotto di Seiano nei week-end. Meno traffico sulla statale

Apre il viadotto di Seiano nei fine settimana dalle 17 alle 20. Oggi, domenica 25 giugno, il sindaco Giuseppe Aiello ha autorizzato il transito lungo la strada per allegerire le correnti di traffico sulla statale sorrentina. Infatti, i veicoli che in risalita dalla spiaggia di Seiano devono immettersi sulla SS 145 da Via Murrano limitano lo scorrimento del flusso veicolare da e per Sorrento. L’apertura del viadotto consente di evitare questo inconveniente con lo sbocco lungo Via Filangieri in prossimità delle “cavottole”. “Si tratta di un’ordinanza contingibile ed urgente – ha detto il primo cittadino- che parte in via sperimentale nel fine settimana ma che può essere adottata ogni qualvolta le circostanze lo richiedono”.