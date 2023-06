Il Dottor Natale Maresca Cavaliere al merito. Questa mattina il titolo assegnato dal Prefetto

Il Dottor Natale Maresca, medico-pediatra di Vico Equense, ha ricevuto questa mattina il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica italiana. La notizia dell’onoreficenza è stata riportata dal nostro settimanale, nell’edizione cartacea, due settimane fa. Oggi, 28 giugno, presso l’Ufficio territoriale del Governo a Napoli la consegna ufficiale. La nomina a Cavaliere per il dottor Maresca è stata istruita e sollecitata dal Governo presieduto dal Professor Mario Monti per la speciale dedizione manifestata nell’esercizio della professione, per l’attenzione alle implicazioni di natura sociale, oltre alle numerose opere ed interventi per fini di solidarietà. La redazione di Agorà si unisce all’apprezzamento unanime per le doti umane e sanitarie riconosciute al dottor Maresca.