Covid 19. Il cuore grande dei vicani

Non si smentisce il cuore grande dei vicani. Associazioni e società civile stanno mettendo in campo iniziative per aiutare cittadini, operatori sanitari e forze dell’ordine in questa contingenza che crea disagi economici ed espone a rischi di salute e sicurezza.

Già da qualche giorno, è partita la campagna di rowdfunding dell’associazione Cibele. Con i fondi raccolti si vuole prioritariamente aiutare quanti stanno vivendo davvero momenti di grande difficoltà a causa della perdita di lavoro e della chiusura delle attività, fornendo loro beni di prima necessità e, nell’eventualità, un sostegno per far fronte alle spese economiche inderogabili, come i canoni di locazione.

È di oggi, invece, la notizia della consegna all’ospedale De Luca e Rossano di 200 mascherine e 48 paia di occhiali protettivi (di una fornitura complessiva di 500 mascherine e 100 paia di occhiali) donate da un gruppo di vicani, i consiglieri comunali ed esponenti politici di minoranza, Ciro Maffucci, ideatore dell’iniziativa, Luigi Vanacore, Rossella Staiano, Maurizio Cinque, Ferdinando Astarita, Raffaele De Simone, Giuseppe Russo, il presidente del consiglio comunale Massimo Trignano, ed alcuni imprenditori, Mena Caccioppoli e Aldo Savarese.