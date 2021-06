Il concorso di pittura estemporanea

La Sezione della Lega Navale Italiana di Vico Equense

Presenta:

“C’era una volta il premio Casciaro”

Il Premio Casciaro era un evento a carattere nazionale che si è tenuto a partire dagli inizi degli anni ‘60 e precisamente dal 1962 fino al 1983, dopo tale anno non fu più organizzato.

Perché Casciaro? Giuseppe Casciaro (Ortelle, 9 marzo 1863 – Napoli, 25 ottobre 1941) è stato un pittore e docente italiano che agli inizi del novecento amava trascorrere i periodi estivi a Seiano ospite di un’aristocratica famiglia napoletana che aveva qui una villa a picco sul mare. Spesso lo si poteva incontrare intento a dipingere o insegnare l’arte del disegno ad aspiranti pittori. Il borgo di Seiano ha vissuto un periodo particolarmente ambito come luogo di villeggiatura dove amavano trascorrere la vacanze non solo molte famiglie benestanti napoletane ma anche pittori affascinati dalle bellezze e tranquillità del posto.

Oggi vorremmo tentare di riprendere questo premio facendo i primi passi, nella speranza di smuovere gli animi, di coinvolgere quanti amanti dell’Arte, della Natura e del Territorio in cui si vive. Per cui non abbiamo velleità di un evento nazionale ma comunque aperto a tutti nella speranza di coinvolgere quanti più interessati

Vico Equense ha una stradina nel borgo di Seiano dedicata a questo famoso pittore, rimasto nella memoria delle persone del luogo più in la degli anni. Oggi ci piacerebbe ricordare, non solo Casciaro ma anche quel dolce periodo che avvolgeva questo luogo con la speranza che possa l’uomo cedere il passo alle bellezze che la natura ha concesso a questa terra.

L’evento si svolgerà domenica 11 luglio 2021 dalle ore 09.30, Piazzetta di Seiano- Vico Equense

Per info e adesioni contatti via mail

vicoinartemail@gmail.com

Cellulare. Antonio 348 373 0791

Gioacchino 339 864 1417