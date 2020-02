Housing sociale. Sabato 22 inaugurazione

Housing sociale in via Monsignor B. Gargiulo al via. Sabato 22 febbraio alle ore 12 sarà inagurato il complesso residenziale progettato dalla Saec, la società che fa capo all’ingegnere Antonio Elefante. Si tratta di 53 alloggi distribuiti in due blocchi distinti con box auto e giardino. Nell’area antistante il residence c’è un parco di 9mila metri quadri ottenuto con il mantenimento e recupero della vegetazione esistente. L’area verde è di proprietà privata ma la fruizione è p ubblica. Sempre per favorire l’integrazione con la natura sono state realizzate coperture con giardini pensili ed introdotto, novità assoluta, un esempio di giardino verticale. Infatti, sulle due facciate ceche, esposte a nord -est, c’è una struttura che sostiene una serie di elementi che contengono piantumazioni e producono come effetto un giardino sempre verde con un sistema di irrigazione automatica. Alta sostenibilità ambientale anche sul piano energetico. Il complesso ha un sistema per il recupero ed il riuso delle acque di pioggia e produce energie da fonti rinnovabili come il solare termico ed il fotovoltaico, riducendo i consumi del 40%.