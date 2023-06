Graziano Maresca dirigente al Comune di Sorrento

L’ingegnere Graziano Maresca nella giornata di ieri ha preso servizio presso il Comune di Sorrento, dopo aver sottoscritto un contratto a tempo indeterminato per il ruolo di Dirigente presso il settore tecnico municipale. A quanto si apprende, Maresca è chiamato ad occuparsi di pianificazione urbanistica. L’ingresso nell’organico comunale è scaturito da un concorso indetto dall’Amministrazione cittadina. Maresca lascia il Comune di Torre Annunziata dove ricopriva l’incarico di dirigente dell’UTC e rinuncia alla carica di dirigente presso il Comune di Napoli, dove aveva vinto un concorso. Alla luce dei fatti Maresca deve solo ringraziare il Comune di Piano di Sorrento per la scelta che l’Ente fece di interrompere il rapporto di lavoro nel lontano 2017. Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti, la sezione lavoro della Cassazione ha dichiarato illegittimo quel licenziamento, rinviando alla Corte d’Appello il merito della vicenda e da cui potrebbe anche scaturire un risarcimento per l’eventuale danno. Intanto. l’ingegnere si gode tanti meritati successi.