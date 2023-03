Garante anziani aderisce a “Cure della strada”. Si rafforza la rete dei medici solidali in Penisola

Il dottor Antonio Coppola, Garante per i diritti delle persone anziane del Comune di Sorrento, si è iscritto all’associazione “Cure della strada”, presieduta dalla Dottoressa Silvana Natale.

“Cure della strada” è un’associazione, con sede in via del Mare 22 a Sorrento, composta da 34 medici che offre visite gratuite alle persone non abbienti segnatale dai servizi sociali dei Comuni e dai parroci.

Diversi i progetti promossi dall’associazione, tutti uniti dall’esigenza di offrire risposte alle fasce più deboli con l’assegnazione di farmaci, generi alimentari e da qualche tempo anche con un locale a favore di chi vive temporaneamente in difficoltà.

L’adesione a “Cure della strada” da parte del Dottor Antonio Coppola, impegnato ogni sabato con lo “sportello anziani” al Comune, apre prospettive di collaborazione tra pubblico e privato sociale.