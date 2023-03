Finale MasterChef 12, Vico Equense (e non solo) tifa il conterraneo Bubu

Dopo Imma Gargiulo e Salvatore Russo (il mitico 9/8), la costiera sorrentina torna a MasterChef da assoluta protagonista. Non solo per la presenza del giudice, il conduttore vicano Antonino Cannavacciuolo, ma anche per la presenza in finale di Antonio Gargiulo, detto Bubu.

In realtà, Bubu – studente di appena 19 anni – è nato a Vico Equense, ma si è trasferito giovanissimo a Cagliari. Ma le sue origini familiari sono radicate nella splendida perla alle porte della penisola sorrentina.

Bubu dovrà vedersela con Edoardo, Hue e Mattia: sono loro i quattro gli aspiranti chef che giovedì 2 marzo si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi il titolo di dodicesimo MasterChef italiano. Ospite della serata finale la chef tristellata Clare Smyth, che ha ribaltato le regole del “Fine dining”.