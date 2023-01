Festa di Sant’Antonino, varato il programma: la novena “affidata” a Padre Rosario Licciardello

Saranno le omelie di padre Rosario Licciardello ad animare le omelie della novena in preparazione della festa di Sant’Antonino abate, patrono della città di Sorrento e dell’omonima diocesi sorrentino-stabiese.

Pronto il programma della festa, sempre molto sentita dalla comunità sorrentina e che segna l’ideale inizio della stagione turistica.

La novena si sviluppa dal 5 al 13 febbraio. Le due domeniche (5 e 12 febbraio) saranno caratterizzate dalla celebrazioni delle messe in basilica (ore 8, 10, 11:30 e 18).

Nei giorni feriali, Messa ore 9, Santo Rosario ore 17:30, canto del vespro con omelia del Rev. P. Rosario Licciardello O.P. dalle 18.

Nel giorno della vigilia, 13 febbraio, oltre alle celebrazioni già previste dal programma dei giorni feriali, sarà celebrata la messa in cripta alle 10, con processione eucaristica in piazza Sant’Antonino. In serata, i vespri saranno presieduti dall’arcivescovo Francesco Alfano.

Il giorno della festa (14 febbraio), oltre alle sante messe dalle 5 alle 13, al via la processione cittadina (ore 9) con la statua del Santo. Al rientro, solenne celebrazione eucaristica. In serata, Santo Rosario e Messa con Panegirico dalle 18.

Nei giorni della Novena e della Festa, luminarie a via Luigi De Maio e in piazza.

Tutte le celebrazioni saranno accompagnate dai canti liturgici del Coro della Cattedrale e del coro della Basilica. Il novenario sarà trasmesso in streaming su Facebook e su Youtube (crediti fotografici di santuaritaliani.it)