Festa di S. Antonio alla marina di Seiano: la suggestione della processione a mare

La festa di S. Antonio è un momento centrale per la comunità equana e per la marina di Seiano in particolare. Qui sorge la storica cappella dedicata al santo francescano. In occasione del 13 giugno si assiste ad una celebrazione solenne nella chiesetta, cui segue la celeberrima processione a mare della statua del Santo che parte dal resort Le Axidie, costeggia il tratto di mare che arriva fino ai confini con Castellammare di Stabia e poi ritorna. Si tratta di un momento di speciale suggestione visto che la barca, su cui è poggiato S. Antonio, è seguita da numerose imbarcazioni che realizzano un effetto scenico unico.

Il rito della processione a mare è stato inaugurato circa 50 anni fa dal Commendatore Antonio Savarese come momento per propiziare i favori del santo per devoti, pescatori e residenti. Con il tempo gli eredi del Commendatore hanno mantenuto questa trazione ed il 13 giugno segna un momento importantissimo per la famiglia Savarese. Tutto la città attende per ammirare i tradizionali fuochi pirotecnici alle 20.30. Per concludere la serata la proprietà delle Axidie programma una festa privata in Wellness con chef e maestranze della cucina Napoletana.