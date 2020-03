Fermiamoci per fermarlo: campagna del Sindaco Sagristani

Il primo cittadino di S. Agnello, dopo l’ordinanza di questa mattina, rilancia il suo impegno personale contro i rischi legati al contagio di coronavirus con lo slogan postato su facebook: stop 15 giorni, fermiamoci ora o ci fermeremo per sempre. E sullo sfondo un guanto rosso con una mano aperta, simbolo evidente del male da combattere rappresentato dal contagio. Il sindaco chiede alla sua comunità innanzitutto, ma a tutto il territorio, di seguire in modo rigoroso le prescrizioni e le cautele richieste dagli esperti per evitare la trasmissione del virus. La situazione dei positivi in Campania è in costante crescita ( con 120 casi, mentre scriviamo), ma al di sotto delle Regioni più colpite. L’obiettivo è contenere al massimo le persone infettate dal virus. Fermiamoci o ci fermerà.