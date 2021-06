Ferdinando Manzo è diventato papà

Questa notte ha portato una grande gioia: è nato Giuseppe, 57 cm di altezza e 3 chili e 600 grammi di peso. Il piccolo è nato a Sydney dove il papà, Ferdinando Manzo, originario di Vico Equense, lavora come giornalista professionista presso il gruppo editoriale “Il Globo”. Manzo ha mosso i primi passi nel giornalismo collaborando con Agorà e Metropolis quotidiano in Penisola sorrentina, all’estero si è affermato anche come poeta e scrittore. In Australia, infatti, scrive testi per cantanti pop ed ha all’attivo la pubblicazione di diversi libri. Ma da oggi è arrivata la consacrazione nel club dei papà: auguri a Ferdinando, alla compagna, ai genitori che vivono a Vico Equense e l’auspicio di un futuro radioso al piccolo-grande Giuseppe.