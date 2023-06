Erasmus + Al S. Paolo studenti tedeschi

All’Istituto San Paolo di Sorrento, si sono appena conclusi, come sempre tra lacrime, abbracci e la promessa di rivedersi prestissimo, ben due meeting Erasmus+: il jobshadowing con la docente di Economia Aziendale Maris Hidalgo Penate, della scuola Ies Josè Zerpa di Las Palmas in Gran Canaria, ospite per una settimana presso il San Paolo per conoscerne il funzionamento e l’organizzazione, e il partenariato tra studenti con la scuola Igs Süd di Francoforte sul Meno, a cui hanno partecipato alunni delle classi 5A e 5AM dell’indirizzo turistico dell’Istituto polispecialistico San Paolo.

Lo scambio con la scuola di Francoforte nasce da un progetto italo-tedesco curato dalla professoressa Roberta Petraccone, contact teacher Erasmus+, con l’Istituto San Paolo. Gli alunni tedeschi sono stati accolti con grande entusiasmo dai ragazzi italiani precedentemente ospitati a Francoforte per una settimana. Durante il meeting i tedeschi hanno partecipato attivamente a lezioni di Scienze motorie, cucina (preparando un tipico dolce sorrentino), Francese, Tedesco, Matematica, Informatica e Economia in lingua inglese presso l’istituto.

Tedeschi e italiani si sono confrontati su tematiche importanti, come la sostenibilità, l’inclusione e il sistema scolastico dei due paesi. Hanno visitato gli Scavi di Pompei, Capri e la meravigliosa Baia di Ieranto immergendosi nelle tradizioni e cultura locali, e, infine, sono stati accolti al Comune di Sorrento.

Per la realizzazione di questo meeting si ringraziano la Dirigente dell’Istituto San Paolo e l’ambasciatrice Erasmus+ presso l’USR Campania, Mariella Nica. Un grazie speciale va alle famiglie degli studenti che si sono contraddistinte per l’affettuosa accoglienza riservata agli alunni tedeschi che hanno rafforzato la loro amicizia con i ragazzi italiani salutandosi con uno speranzoso Aufwiedersehen – Arrivederci. Questo è Erasmus, questa è l’internazionalizzazione dell’Istituto Polispecialistico “San Paolo”.