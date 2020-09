Elezioni. I candidati: Antonino Maresca (La Grande Sorrento): sicurezza sanitaria e protezione sociale

Perché si candida?

Per continuare a poter dare, con passione e dedizione, il mio contributo per Sorrento e per i Sorrentini nel solco dell’esperienza maturata fin’ora;

Il motivo per cui appoggia Mario Gargiulo:

Perché è la persona giusta! In virtù di quanto lui ha saputo fare e dimostrare negli anni con il suo impegno civico costante e appassionato; sempre disponibile con tutti e presente . Saprà essere un Sindaco giusto che ascolta e saprà rappresentare Sorrento al meglio e tutelandone l’immagine a livello internazionale

Tre ragioni per cui un sorrentino dovrebbe votarla:

Competenza, impegno e disponibilità

Se fosse eletto, la sua prima proposta al consiglio comunale:

Sono tante le cose da fare bene e subito! Per i sorrentini che hanno già subito una estate poco fortunata in ragione dell’emergenza dovranno affrontare un autunno/inverno che certamente non sarà semplice , non sarà lo stesso degli anni precedenti. Ecco perché, bisognerà essere pronti e concreti nel dare sostegno a chi è in difficoltà e garantire maggior sicurezza dal punto di vista della tutela della salute per incentivare e far ripartire sul giusto binario il settore turistico

Com’è oggi Sorrento e come vorrebbe fosse tra cinque anni?

Una città che sta soffrendo e dobbiamo prendercene cura; tra cinque anni la immagino migliore e proiettata ad un futuro sostenibile rispettandone le radici e quelle attività che l’hanno resa famosa in tutto il mondo riscoprendo anche il grande senso di appartenenza e coesione dei suoi cittadini.