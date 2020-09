Elezioni: Eugenio Marzuillo (Con noi per Sorrento): facciamo vincere la città

L’avvocato Eugenio Marzuillo, candidato nella lista “Con noi per Sorrento” a sostegno di Mario Gargiulo sindaco, ha rilasciato la seguente dichiarazione agli elettori

Non prometto nulla perché i tempi sono difficili, e dunque è necessario verificare lo stato dei documenti amministrativi per avanzare proposte. In ogni caso sara’ Sorrento a vincere in questa elezione, invito tutti ad andare a votare rispettando il protocollo, ovvero mascherina guanti distanziamento, ma a farlo in massa per dimostrare ancora una volta che Sorrento e ‘ una grande citta.