Dramma della strada a Vico, il cordoglio della Chiesa: “Siamo sconvolti, Stefano aveva ricevuto il sacramento della Cresima pochi giorni fa”

“Siamo profondamente addolorati e sconvolti per la notizia della scomparsa di Stefano, giovane originario di Ticciano, che ha ricevuto pochi giorni fa il Sacramento della Cresima presso la parrocchia di Sant’Antonino Abate in Arola. La morte inattesa, soprattutto di un ragazzo che si affaccia alla vita, ci ricorda il dono prezioso e fragile della nostra esistenza. Le nostre preghiere sono rivolte alla sua famiglia alla quale ci stringiamo, in questo momento di immenso dolore”. A firmare il cordoglio per la scomparsa di Stefano, la pagina ufficiale dell’Arcidiocesi Sorrento-Castellammare di Stabia.

La tragedia stamattina lungo la Raffaele Bosco, quando Stefano, giovane di 17 anni di Ticciano, ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava, con ogni probabilità a causa del fondo stradale ghiacciato. Sul posto, le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.