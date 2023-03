“Dolore immenso, a quell’età si deve vivere, non morire…”. Il cordoglio dell’amministrazione per la tragica scomparsa di Martina Persico

Alle 5 di oggi, 4 marzo, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti sulla SS 162 direzione Cercola-Sant’Anastasia per un incidente stradale. Coinvolte 5 auto.

In una Fiat 500 la conducente, una ragazza attualmente in prognosi riservata e in pericolo di vita ricoverata al Monaldi, e una 30enne, passeggera, deceduta sul colpo. Si tratta di Martina Persico di Massa Lubrense.

In una Citroen C4 un 27enne, Francesco Cataldo, deceduto nell’ospedale del Mare.

In altre 3 auto solo i conducenti, attualmente ricoverati al Policlinico ma non sono in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è tuttora da chiarire. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Castello, della stazione di Sant’Anastasia e dei militari del nucleo investigativo sezione rilievi del gruppo di Castello.

“La tragica scomparsa di Martina – ha sottolineato il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli in un post su Facebook – in una età in cui si deve vivere e non morire è un dolore immenso che ha colpito tutta la comunità di Massa Lubrense. A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza al papà Cataldo, alla mamma Carolina, alla piccola figlia ed a tutti i familiari. Sono sicuro che in questi giorni tutti ci stringeremo intorno a loro. Purtroppo il nostro affetto e la nostra vicinanza non potranno cancellare il dolore di una perdita così grave per un padre, una madre e soprattutto per una figlia”.