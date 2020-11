“Distanziamoci per rialzarci”, flash mob in piazza Tasso | Le foto

by AGORA ADMIN

FOTO E SERVIZIO DI RICCARDO DI MARTINO. Si è svolto nella serata di ieri, nella Piazza Tasso di Sorrento alle 19:00 circa, la manifestazione “Distanziamoci per rialzarci”, flashmob ideato da Alberto Maresca con l’appoggio di Franco Cappiello.

Nel pieno rispetto delle norme sanitarie, la Penisola ha esposto le tante problematiche di famiglie di lavoratori e dipendenti colpite dall’emergenza economico-sanitaria, e alcuni hanno fatto notare che, probabilmente, a differenza delle grandi città, dove non vivono principalmente di solo turismo, forse nella nostra zona, come anche la Costiera Amalfitana, questa crisi si è fatta sentire in modo particolare, andando subito ad intaccare quello che è il motore lavorativo un po’ di tutti.

Molti dei presenti, me compreso, ci aspettavano una partecipazione un po’ più folta di persone, tra lavoratori del commercio e non, in ogni caso comunque si sono fatte vedere numerose persone che hanno anche voluto esporre al microfono i loro problemi legati al momento.

Ovviamente il tutto si è svolto senza alcun problema di ordine pubblico, con mascherine alzate e nel pieno distanziamento più totale.

Gli stessi organizzatori, sempre al megafono, hanno ringraziato più volte tutte le forze di polizia presenti (polizia, carabinieri, guardia di finanza e corpo dei vigili urbani) per garantire la sicurezza di tutti.