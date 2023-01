Deragliamento treno Eav, sindaci dal Prefetto il primo febbraio: “Continueremo a sollecitare interventi”

Il deragliamento del treno Eav diretto a Sorrento – avvenuto ieri sera nella galleria di Pozzano – è stato argomento di apertura della “live-Facebook” del sindaco Massimo Coppola: “E’ una tematica assai triste – ha sottolineato il primo cittadino -. Il primo febbraio, noi, sindaci della costiera sorrentina, saremo ancora dal Prefetto per il nuovo appuntamento del tavolo permanente, istituito sui temi della mobilità. In quell’occasione torneremo a sollecitare l’adozione di interventi per limitare l’accesso dei veicoli, migliorare il trasporto su ferro e potenziare le vie del mare”.