Culture Roma, il nuovo portale sulla Storia e l’Arte della Capitale

Un portale per gli eventi, le iniziative, gli spettacoli e attività culturali della città di Roma realizzato dall’agenzia campana Lenus Media. E’ online da pochi giorni lo spazio web https://culture.roma.it/ per tutta la programmazione culturale delle istituzioni e dei progetti dei bandi cultura di Roma Capitale meticolosamente creato dagli esperti dell’azienda con sede principale a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno.

Emanuele Pisapia di Lenus Media: “Il lavoro svolto con Zètema, società strumentale del Comune di Roma, rende possibile e semplice l’accesso alla programmazione culturale di una città vasta e multietnica attraverso strumenti di immediato utilizzo. Il portale, sviluppato con tecnologie open source è di fatto un progetto di innovazione culturale che coniuga eventi geolocalizzati ed informazioni esaurienti di tutta l’attività ricreativa e culturale della Città eterna. In un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, il portale Culture offre tutti gli strumenti per fruire tutte le manifestazioni ed appuntamenti sui media digitali”.

D’ora in poi, grazie ad un sistema intuitivo suddiviso in pratiche aree tematiche (Musei, Teatri, Biblioteche, Cinema, Musica), chiunque lo desideri potrà facilmente conoscere quali sono le attività che la Città Eterna ha riservato per il loro intrattenimento.

“Semplificare la comunicazione per arrivare a tutti: questo l’obiettivo del nuovo brand Culture e del nuovo sito culture.roma.it che vuole far arrivare in maniera più immediata le informazioni di attività ed eventi oggi online a tutti i cittadini e a tutti gli utenti del web. Abbiamo lavorato per far sì che questa crisi globale possa essere per la fruizione culturale online una crescita e con questo nuovo sito oggi apriamo a chiunque, romani e non, la nostra enorme ricchezza storico-artistico, archeologica come contemporanea”, ha dichiarato il sindaco di Roma Virginia Raggi.

Grazie a “Culture” è possibile trovare in un unico posto, l’intera programmazione culturale cittadina promossa da Roma Capitale, rappresentata da istituzioni come: la rete delle quaranta Biblioteche di Roma, la Casa del Cinema, Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Eventi che prima potevano andare persi nel mare di novità promosse dalla città, da adesso sono raccolti tutti sotto il logo di “Culture”, nome comune plurale perché tante e diverse sono le storie, i linguaggi e le forme espressive che animano Roma.