Coronavirus. Tre casi a Sorrento. Il sindaco: confermo

“Tre persone residenti a Sorrento sono risultate positive al tampone per l’infenzione da coronavirus”.Ci ha dichiarato il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, informato sull’esito degli esami effettuati come massima autorità sanitaria locale. Per loro è stato disposto l’isolamento domiciliare in quanto non affette da crisi respiratorie gravi e pertanto, in questi casi, non è richiesto il ricovero. Ora è partito il monitoraggio per verificare i contatti avuti dai soggetti infetti nei 14 giorni precedenti. L’obiettivo è di isolare tutte le persone che, avendo avuto relazioni con coloro che sono risultati positivi, potrebbero essere a rischio contagio.