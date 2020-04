Cordoglio per la famiglia Sagristani. Il sindaco: grazie a tutti per la vicinanza

Il sindaco di S. Agnello, Piergiorgio Sagristani, ha postato su Facebook un messaggio di ringraziamento nei confronti di tutti coloro che hanno fatto sentire la propria vicinanza alla famiglia del primo cittadino per la scomparsa della cara mamma, signora Annamaria Alfaro

Insieme al mio Papa’ Giacomo e a tutta la mia famiglia voglio ringraziare tutti i Sindaci della Penisola Sorrentina, Tutti gli Assessori e consiglieri Comunali di Sant’ Agnello e di altri Comuni

il Segretario e tutto il personale Comunale di Sant Agnello , la Protezione Civile Sant’Agnello,le Forze dell ordine Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, tutte Confraternite di Sant Agnello ,il Distretto 59 dell Asl na3,tutti i miei colleghi medici e il personale sanitario

la mia cara amica Flora Beneduce,le associazioni la Rinascita e Asd atletico S. Agata, gli amici del Centro Don Onorio Rocca, tutti i giornali on line, ma soprattutto i tantissimi amici e cittadini di Sant Agnello e della intera Penisola Sorrentina che in questa emergenza covid in cui non e’ stata possibile nessuna cerimonia religiosa con una telefonata, un messaggio,con i social o in altro modo hanno voluto farci sentire la loro vicinanza e il loro affetto in questo triste momento in cui la mia cara Mamma Anna Maria e’ volata in cielo! Grazie di cuore❤ a tutti!