Consiglio comunale: Maurizio Cinque si è dimesso

Novità nella politica cittadina: Maurizio Cinque, questa mattina, ha protocollato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. L’effetto è immediato. A Cinque subentra la prima dei non eletti della Lista “Giovani”: Rossella Staiano. Nel prossimo consiglio comunale la surroga. Intanto, le dimissioni dalla carica di consigliere alimentano i rumors su una possibile candidatura di Maurizio Cinque alle prossime elezioni regionali. Cinque è sttao candidato sindaco alle comunali del 2015, risultando sconfitto per 32 voti. E’ evidente come la politica cittadina si è messa in movimento in vista delle prossime elezioni amministrative.