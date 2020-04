Cimitero S. Agnello: la cura continua

E’ quanto ci ha dichiarato Giuseppe Gargiulo, vice sindaco con delega, tra l’altro, ai servizi cimiteriali.

E proprio per verificare le condizioni del cimitero oggi il sindaco ed il vice sindaco hanno effettuato un sopralluogo per avere contezza dello stato dei luoghi.

Ringrazio tutti coloro che continuano a prestare la propria opera con spirito di servizio e grande abnegazione in questo momento critico sia negli uffici, sia nei servizi come quelli dedicati al cimitero – ha detto il Sindaco Piergiorgio Sagristani -. Anche in queste difficoltà non tralasciamo e non dimentichiamo chi ci ha lasciati. La cura ed il decoro del cimitero rappresenta la speciale attenzione che serbiamo per i nostri cari defunti e per la loro memoria”.