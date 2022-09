Centro destra: Fratelli d’Italia, partito leader a Vico. Parla Daniela Gianna

Daniela Gianna, capogruppo di Fratelli d’Italia a Vico Equense e vice responsabile nazionale dipartimento economia, commenta il voto politico nazionale ed i dati cittadini

Prima di immergerci nella grande responsabilità che gli italiani ci hanno consegnato, concediamoci qualche ora per festeggiare.

E qui a Vico possiamo festeggiare per tre motivi.

Il primo, perché finalmente dopo una lunga storia fatta di coerenza e sacrifici, Fratelli d’Italia è primo partito nazionale e si appresta a governare l’Italia con Giorgia Meloni.

Il secondo perché Vico Equense (21%) si conferma al di sopra dei risultati medi percentuali di Napoli e provincia (14%), capofila dei risultati in termini assoluti di voti della Penisola Sorrentina, dimostrando l’esistenza di una struttura di partito che porta avanti le battaglie in prima persona.

A tale proposito voglio ringraziare tutti i membri del gruppo Fratelli d’Italia Vico Equense. Dai candidati alle ultime amministrative, ancora oggi uniti e compatti, al coordinatore Giulio Frulio, all’amico sempre presente e tenace Ing. Carmine Ferraro, al collega consigliere Peppe Russo, all’assessore Luigi De Martino a chi ci è sempre stato ed a chi si è avvicinato, contribuendo alla crescita del partito dentro e fuori i confini comunali.

Il terzo motivo per cui festeggiare è che con questa tornata Fratelli d’Italia si attesta primo partito del centrodestra a Vico, con un incremento rispetto sia alle ultime politiche sia alle amministrative. Crescita che é riflesso di un’azione amministrativa di maggioranza, di un governo cittadino del fare, nel quale fratelli d’Italia è parte integrante, una squadra compatta e coesa.

Il riconoscimento ricevuto è gratificante ma allo stesso tempo aggiunge consapevolezza di grande responsabilità per gli interventi necessari per il territorio.