C’è un “motore” di Vico Equense nel ritorno del Catania nel calcio professionistico. Il sindaco Aiello: “Complimenti al mister”

Da Vico Equense per riportare il Catania nel calcio professionistico.

Diciassette anni dopo l’ultima promozione, è Giovanni Ferraro, già calciatore (tra l’altro del Sorrento dei miracoli) e oggi allenatore (tra l’altro, del Vico Equense vincitore del campionato di serie D) ad aver guidato una nobile decaduta del calcio nel ritorno in Lega Pro.

E l’ha fatto con ben sei turni d’anticipo: a Caltanissetta, il Catania guidato da mister Ferraro batte 4-1 il Canicattì e vola in C. 24 vittorie, 14 delle quali in casa senza mai perdere punti, la miglior difesa, l’attacco più prolifico con 63 reti. Una squadra da record.

Per mister Ferraro, non si sono fatti attendere i complimenti del sindaco di Vico Equense, Peppe Aiello: “I miei complimenti e quelli dell’intera Città di Vico Equense al nostro mister Giovanni Ferraro, per i grandissimi risultati ottenuti e per aver riportato il Calcio Catania in Lega Pro. Congratulazioni!”