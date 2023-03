Carta Giovani. Sconti: dagli aliscafi ai musei

A partire da domani, 8 marzo, presso l’Ufficio Informagiovani, in corso Italia 236, sarà disponibile la nuova Carta Giovani, frutto in accordo di collaborazione tra il Comune di Sorrento e numerose attività del territorio, che hanno aderito all’iniziativa.

Si tratta di una tessera destinata a tutti i giovani residenti a Sorrento, di età compresa tra i 15 e i 35 anni, utile per usufruire di sconti ed agevolazioni.

“Dagli aliscafi ai libri, dai musei allo sport, dalla cura della persona alla salute all’intrattenimento: un vasto ventaglio di benefit che sarà certamente utile a tutti coloro che ne faranno richiesta – spiega il sindaco, Massimo Coppola – E’ una ulteriore dimostrazione dell’attenzione rivolta dalla nostra amministrazione verso il mondo dei giovani, che ci auguriamo possa aiutarli a migliorare la qualità della vita e ad incentivare la loro partecipazione ad attività culturali e ricreative”.

Per l’assessore alle Politiche Giovanili, Eduardo Fiorentino, “I giovani e la valorizzazione delle economie locali sono le due direttrici lungo le quali si inserisce la Carta giovani: non semplicemente un carnet di sconti, ma un’opportunità per realizzare un circuito virtuoso tra le giovani generazioni e il territorio”.

È possibile ritirare la nuova Carta Giovani dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Informazioni sono disponibili sul sito internet www.cartagiovanisorrento.it oppure telefonando allo 0818773510