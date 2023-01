Calcio, il Sorrento piazza il colpo: preso il centrocampista Erradi dallo Stabia. Domenica test-verità a Palma Campania

Colpo di mercato in entrata per il Sorrento calcio: la capolista del Girone G di serie D (in coabitazione con la Paganese) si assicura le prestazioni sportive di Bilal Erradi, centrocampista classe 2001, che ha appena rescisso il suo contratto con la Juve Stabia. Erradi, che oggi ha sostenuto il suo primo allenamento con i nuovi compagni, ha al suo attivo 32 presenze (con un gol) in Serie C tra Pro Vercelli e Juve Stabia.

Intanto, è tutto pronto per il test-verità – tutto rossonero – di domenica (ore 14:30) a Palma Campania: i costieri sfideranno i padroni di casa, primi inseguitrici (a meno 8) del tandem di testa (composto proprio da Sorrento e Paganese).

I 230 biglietti per il settore ospiti saranno acquistabili, esclusivamente in prevendita entro le ore 14.00 di domenica, presso il bar “La Siesta” di Sant’Agnello al prezzo di 10 euro + diritti di prevendita. Il botteghino dello stadio Comunale di Palma Campania resterà chiuso il giorno della gara (foto di repertorio)